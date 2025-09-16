Число погибших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико возросло до 15 человек

«Нам только что сообщили, что скончался ещё один человек, таким образом число погибших достигло 15», — приводит издание La Razon её слова.
Министр отметила, что в больницах остаются 38 пострадавших. Из них 14 находятся в тяжёлом состоянии с множественными ожогами.
Как ранее сообщал Life.ru, инцидент произошёл 10 сентября на автомобильной развязке в районе Истапалапа. В результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом сгорели более 20 автомобилей. Пожар также повредил здания, расположенные поблизости.