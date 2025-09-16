Порт Гданьска оказался в опасности из-за «бомб замедленного действия»

Особое внимание было уделено аммиачной селитре, которая может представлять собой «бомбу замедленного действия» из-за возможности её использования в качестве взрывчатого вещества не только в сельском хозяйстве, но и в горнодобывающей и строительной отраслях. Подчёркивалось, что прибывающие в порт тысячи тонн этого вещества существенно повышают уровень риска.