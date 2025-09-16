Глава СКР лично проконтролирует ход расследования дела о взрыве в Ангарске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на особый контроль расследование уголовного дела о взрыве газа в Ангарске. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, он потребовал предоставить детальный доклад о всех обстоятельствах трагедии.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 15 сентября в одном из многоквартирных домов 12-го микрорайона. После хлопка бытового газа обрушились конструкции здания. Спасатели при разборе завалов обнаружили тело 56-летнего погибшего мужчины. Пострадали четыре человек, в том числе 40-летний мужчина и его 12-летняя дочь.
Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске экспертиза дома после взрыва газа займет 10 дней.