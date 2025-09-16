Ричмонд
В Хабаровске пешеход-нарушитель погиб под колёсами Toyota Aqua

Житель Хабаровска погиб под колёсами автомобиля при переходе улицы в неположенном месте. Об этом сообщил Telegram-канал городской Госавтоинспекции.

Источник: Соцсети

Авария произошла 15 сентября в 23:30 на улице Серышева. Водитель Toyota Aqua ехал в сторону улицы Запарина со стороны Калинина. В районе дома № 11 на дорогу неожиданно вышел пешеход. Автовладелец не успел затормозить и наехал на мужчину.

В результате аварии 44-летний хабаровчанин скончался на месте от несовместимых с жизнью травм до приезда скорой. Отмечается, что погибший переходил улицу в непредназначенном для этого месте — при этом неподалёку находилась «зебра».

На месте работали сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства происшествия.