В окрестностях Киева и Сумах прогремели взрывы

В украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли неподалёку от украинской столицы на фоне воздушной тревоги в Киеве, информирует телеканал ТСН.

«Окрестности Киева — взрывы», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрывы прогремели в Сумах. Произошло не мене двух взрывов.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Сирены в украинской столице были включены в 01:06 мск.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Вооружённых сил Украины в Черниговской области.