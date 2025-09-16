В окрестностях Киева и Сумах прогремели взрывы

Взрывы произошли неподалёку от украинской столицы на фоне воздушной тревоги в Киеве, информирует телеканал ТСН.
«Окрестности Киева — взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в Сумах. Произошло не мене двух взрывов.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Сирены в украинской столице были включены в 01:06 мск.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Вооружённых сил Украины в Черниговской области.