Сценаристку сериала Клюквенный шербет задержали в Турции

«Верховный совет, особенно в “Год семьи”, не будет оставаться равнодушным к любому контенту, который может нанести ущерб структуре турецкой семьи и общественным ценностям, и будет решительно принимать необходимые меры», — заявил глава совета Эбубекир Шахин.