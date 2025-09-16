Сценаристку сериала Клюквенный шербет задержали в Турции

По данным портала, четвёртый сезон сериала вызвал гневную реакцию у многих зрителей, считающих «аморальной» линию любви между двумя персонажами.
«Верховный совет, особенно в “Год семьи”, не будет оставаться равнодушным к любому контенту, который может нанести ущерб структуре турецкой семьи и общественным ценностям, и будет решительно принимать необходимые меры», — заявил глава совета Эбубекир Шахин.
Сообщается, что Совет начал проверку в отношении сериала, и вскоре спорный фрагмент был удалён со всех онлайн-платформ.
Ранее в аэропорту Минеральных Вод задержали россиянина, пытавшегося вывезти в Турцию антикварные часы, признанные культурной ценностью. Часы, которые мужчина назвал свадебным подарком для сына, были конфискованы. Экспертиза установила, что коллекция раритетных хронометров имеет высокую культурную и материальную ценность, оцениваемую в 1 миллион рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о контрабанде.