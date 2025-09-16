Ричмонд
Педагогов спецшколы в Красноярске подозревают в истязании ребенка с психическим расстройством

В Красноярске возбудили уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении ученика одной из специализированных школ города.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

По версии следствия, в период с ноября 2023 по апрель 2024 года неустановленные педагоги учреждения под видом мер воспитательного характера допускали в отношении 10-летнего мальчика, страдающего психическим расстройством, жестокое обращение, грубое и пренебрежительное отношение, а также оскорбляли его.

СМИ опубликовали обращение к председателю СК России, в котором сообщается, что родители пострадавшего ребенка не могут добиться адекватного наказания для лиц, длительное время издевавшихся над их сыном. В региональном СК сообщили, что уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий иными насильственными действиями в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и ранее принятых процессуальных решениях.