Педагогов спецшколы в Красноярске подозревают в истязании ребенка с психическим расстройством

СМИ опубликовали обращение к председателю СК России, в котором сообщается, что родители пострадавшего ребенка не могут добиться адекватного наказания для лиц, длительное время издевавшихся над их сыном. В региональном СК сообщили, что уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий иными насильственными действиями в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и ранее принятых процессуальных решениях.