Семеро аферистов отобрали у Приморья совхозные земли на 25 миллионов рублей

Территории муниципалитетов, близких к Владивостоку, неоднократно становились объектами различных афер. В 2024 году сообщалось об уголовном деле в отношении группы фигурантов — кадастрового инженера и её четырёх соучастников, которые по подложным документам оформили на себя в собственность четыре участка в Вольно-Надеждинском и Шмидтовке. Это населённые пункты, которые могут попасть в границы Нового Владивостока — зоны, которую планируется отчуждать от Надеждинского муниципального округа и присоединять к Владивостокскому городскому округу, застроить и получить в итоге первый город-миллионник на Дальнем Востоке. Чтобы получить вожделенное количество населения для престижного статуса, на новые территории Владивостока предстоит привлечь 300 тысяч жителей, правда, пока не совсем понятно, откуда и каким образом.