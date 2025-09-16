Семеро аферистов отобрали у Приморья совхозные земли на 25 миллионов рублей

По версии следствия, в 2018 году семеро участников преступной группы обманным путём приобрели права на участок, имеющий категорию земель общего пользования. Они выкупили у женщины земельный пай площадью 3 га, намеренно исказив географические координаты участка таким образом, чтобы выкупленный земельный пай в совхозе оказался за его пределами. Для этого мошенники использовали при регистрации участка сфабрикованный проект межевания.
Этой землёй аферисты распорядились в личных интересах, причинив муниципалитету материальный ущерб, превысивший 25 миллионов рублей.
Сейчас земельные аферисты задержаны, уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи и сотрудники УМВД по Приморскому краю выясняют, есть ли за мошенниками другие незаконные сделки и махинации. Решается вопрос о мере пресечения для фигурантов.
Территории муниципалитетов, близких к Владивостоку, неоднократно становились объектами различных афер. В 2024 году сообщалось об уголовном деле в отношении группы фигурантов — кадастрового инженера и её четырёх соучастников, которые по подложным документам оформили на себя в собственность четыре участка в Вольно-Надеждинском и Шмидтовке. Это населённые пункты, которые могут попасть в границы Нового Владивостока — зоны, которую планируется отчуждать от Надеждинского муниципального округа и присоединять к Владивостокскому городскому округу, застроить и получить в итоге первый город-миллионник на Дальнем Востоке. Чтобы получить вожделенное количество населения для престижного статуса, на новые территории Владивостока предстоит привлечь 300 тысяч жителей, правда, пока не совсем понятно, откуда и каким образом.