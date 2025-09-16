Суд арестовал бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве экс-нардепа Кивы

«Суд в Московской области избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела об убийстве Кивы», — цитирует РИА «Новости» комментарий осведомителя.
Напомним, Амирханян попал в список подозреваемых в убийстве Кивы. Сообщалось, что он задолжал экс-нардепу 30 миллионов рублей и не намеревался их возвращать. Это, по версии следствия, стало мотивом для расправы. На момент обнаружения улик бизнесмен находился под стражей по обвинению в даче взятки.
Вечером 6 декабря 2023 года в парке подмосковного отеля нашли тело Ильи Кивы с двумя огнестрельными ранениями. Экс-депутат Рады Олег Царёв, сам переживший покушение, отметил, что на Киву давно шла охота. Он считает, что убийство было личной местью главы киевского режима Владимира Зеленского.