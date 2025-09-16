Ричмонд
Во Владивостоке из-за «серии хлопков» оцеплен район Щитовой

Власти Приморья прокомментировали инцидент на выезде из города.

Источник: PrimaMedia.ru

Утром 16 сентября при въезде в посёлок Щитовая со стороны бухты Шамора был оцеплен район возле административных зданий и автопарковок. На место происшествия стянули силы экстренных служб, включая пожарную технику и специализированные подразделения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

По данным антитеррористической комиссии Приморья, причиной усиленных мер безопасности стала серия характерных хлопков, предположительно вызванных неисправностью или нарушениями при использовании газового оборудования.

Движение транспорта в районе инцидента было частично перекрыто. Пострадавших в результате происшествия нет, зафиксированы лишь незначительные повреждения нескольких автомобилей.

В настоящее время угрозы для населения нет. Службы продолжают работу по ликвидации последствий и контролю обстановки на месте. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Напомним, в конце мая текущего года в районе бухты Десантная вблизи Владивостока произошёл аналогичный инцидент: произошло два хлопка, после чего на место прибыли оперативные и экстренные службы. Район был оцеплен. Позже выяснилось, что причиной стало воспламенение пропан-бутановой смеси в одном из автомобилей.