Во Владивостоке из-за «серии хлопков» оцеплен район Щитовой

Напомним, в конце мая текущего года в районе бухты Десантная вблизи Владивостока произошёл аналогичный инцидент: произошло два хлопка, после чего на место прибыли оперативные и экстренные службы. Район был оцеплен. Позже выяснилось, что причиной стало воспламенение пропан-бутановой смеси в одном из автомобилей.