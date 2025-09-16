Ричмонд
Жительница Приангарья поверила в фейк ИИ о дополнительных выплатах

43-летняя жительница Тайшетского района стала жертвой дипфейка о дополнительных выплатах и потеряла более 1,3 миллиона рублей.

Источник: Freepik

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Дипфейк — это видео, созданное искусственным интеллектом. На присланном пострадавшей ролике был один из федеральных чиновников, который говорил о выплатах и прибавке к зарплате. В письме была ссылка, и женщина перешла по ней. На телефон загрузилось приложение, через несколько минут позвонил «финансовый консультант», рассказал о выплатах и предложил инвестировать деньги по «госконтракту».

Женщина перевела на указанные счета более 1,3 миллиона рублей. Большую часть этих средств она взяла в кредит.

Возбуждено уголовное дело.