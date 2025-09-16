Ричмонд
«Он все не останавливался!»: мать пошла на преступление, чтобы сохранить жизнь своему ребенку

В Усть-Илимске женщину осудили за убийство мужа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимске суд вынес приговор 43-летней женщине, ее признали виновной в убийстве. Как стало известно КП-Иркутск, в мае 2025 года ее избранник избивал ее дочь. Женщина умоляла его остановиться, пыталась оттащить, но он не реагировал.

Тогда она схватила кухонный нож и нанесла ему несколько ударов. Мужчина скончался на месте от ран в жизненно важные органы. Затем подсудимая подошла к раковине и помыла орудие преступления. Потом взяла телефон и начала обзванивать родных и знакомых, пытаясь понять, что делать дальше.

— Суд решил, что она превысила пределы необходимой обороны. Ее действия квалифицировали как убийство. Но учли явку с повинной и помощь следствию. В итоге ей дали год ограничения свободы, — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Приговор еще не вступил в силу, а значит, есть время на его обжалование.

