«Он все не останавливался!»: мать пошла на преступление, чтобы сохранить жизнь своему ребенку

Тогда она схватила кухонный нож и нанесла ему несколько ударов. Мужчина скончался на месте от ран в жизненно важные органы. Затем подсудимая подошла к раковине и помыла орудие преступления. Потом взяла телефон и начала обзванивать родных и знакомых, пытаясь понять, что делать дальше.