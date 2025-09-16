Узбекистан направил ноту в адрес РФ после нападений на мигрантов во Владивостоке

«После выявления ситуации сотрудники Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке оперативно установили контакт с нашими пострадавшими гражданами и оказали им необходимую юридическую помощь. Наши граждане также обратились с официальным заявлением в УВД города Владивостока, а также направили ноты в Представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех необходимых мер по данному факту», — пишет Юсуп Кабулжанов.