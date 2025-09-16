Узбекистан направил ноту в адрес РФ после нападений на мигрантов во Владивостоке

Представительству МИД РФ во Владивостоке направлена дипломатическая нота после нападений на граждан Узбекистана в Приморье. Об этом в своем тг-канале сообщил генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов. Дипломаты уже связались с пострадавшими и обратились к правоохранителям, сообщает ИА PrimaMedia.
«После выявления ситуации сотрудники Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке оперативно установили контакт с нашими пострадавшими гражданами и оказали им необходимую юридическую помощь. Наши граждане также обратились с официальным заявлением в УВД города Владивостока, а также направили ноты в Представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех необходимых мер по данному факту», — пишет Юсуп Кабулжанов.
Он также подчеркнул, что данные события находятся на особом контроле Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке и правоохранительных органов России.
Поводом стало появление в информационном пространстве видеороликов с нападениями молодых людей на граждан Узбекистана, сопровождающимися оскорблениями в адрес мигрантов. По данным авторов публикаций, в одном из роликов группа злоумышленников пытается избить водителя такси. На другом появляется предмет, напоминающий оружие.
Ранее в полиции Приморья сообщали, что началась проверка по факту инцидента, произошедшего во Фрунзенском районе. В ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о нарушении общественного порядка на придомовой территории на улице Хабаровской. Как отметили в УМВД России по Приморскому краю, обстоятельства и личности участников инцидента устанавливаются.
Также сообщалось, что массовой дракой с участием несовершеннолетних, которая произошла 13 сентября в районе улицы Днепровской, заинтересовалась прокуратура Владивостока. Согласно официальному сообщению, надзорное ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проводимой проверки взяты на особый контроль прокуратуры.