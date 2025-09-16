Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар уничтожил летнюю кухню и контейнер с вещами на даче под Хабаровском

Пожарные успели вынести газовый и кислородный баллоны.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером под Хабаровском произошел крупный пожар на дачном участке. Загорелась деревянная постройка, пламя перекинулось на рядом стоящие строения. К счастью, люди не пострадали. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Возгорание произошло на территории садового товарищества «Мукомол» в районе Владивостокского шоссе. Огонь охватил одноэтажную деревянную летнюю кухню. Пламя быстро перекинулось на контейнеры, где хранились домашние вещи, и задело стену деревянного домика.

«Пожарные оперативно прибыли на место и вынесли из огня два баллона — газовый и кислородный. Это позволило избежать возможного взрыва», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

При пожаре никто не пострадал. Сейчас специалисты дознания МЧС России устанавливают причину возгорания.