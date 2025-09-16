Пожар уничтожил летнюю кухню и контейнер с вещами на даче под Хабаровском

Поздним вечером под Хабаровском произошел крупный пожар на дачном участке. Загорелась деревянная постройка, пламя перекинулось на рядом стоящие строения. К счастью, люди не пострадали. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.