Пожар уничтожил летнюю кухню и контейнер с вещами на даче под Хабаровском

Поздним вечером под Хабаровском произошел крупный пожар на дачном участке. Загорелась деревянная постройка, пламя перекинулось на рядом стоящие строения. К счастью, люди не пострадали. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Возгорание произошло на территории садового товарищества «Мукомол» в районе Владивостокского шоссе. Огонь охватил одноэтажную деревянную летнюю кухню. Пламя быстро перекинулось на контейнеры, где хранились домашние вещи, и задело стену деревянного домика.
«Пожарные оперативно прибыли на место и вынесли из огня два баллона — газовый и кислородный. Это позволило избежать возможного взрыва», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
При пожаре никто не пострадал. Сейчас специалисты дознания МЧС России устанавливают причину возгорания.