Во Владивостоке произошла серия хлопков из-за газового оборудования

«Утром 16 сентября, при въезде в поселок Щитовая (со стороны бухты Шамора) наблюдалось скопление пожарной и иной специальной техники экстренных служб. Причина — инцидент в районе административных сооружений с автопарковками, где, в результате осмотра установлено, что произошла серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования. Район инцидента был оцеплен, движение транспорта частично перекрыто», — сообщает telegram-канал правительства Приморского края.