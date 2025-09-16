Во Владивостоке произошла серия хлопков из-за газового оборудования

Представители профильных ведомств устраняют последствия инцидента во Владивостоке.
Во Владивостоке утром 16 сентября произошла серия хлопков, вызванных использованием газового оборудования в районе административных зданий. На месте происшествия было сосредоточено значительное количество пожарной и специальной техники экстренных служб, район оцеплен, а движение транспорта частично перекрыто. Об этом сообщило правительство Приморского края.
«Утром 16 сентября, при въезде в поселок Щитовая (со стороны бухты Шамора) наблюдалось скопление пожарной и иной специальной техники экстренных служб. Причина — инцидент в районе административных сооружений с автопарковками, где, в результате осмотра установлено, что произошла серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования. Район инцидента был оцеплен, движение транспорта частично перекрыто», — сообщает telegram-канал правительства Приморского края.
В результате происшествия никто не пострадал. Зафиксированы незначительные повреждения у нескольких транспортных средств, находившихся поблизости. По информации региональных властей, угрозы для жителей и сотрудников предприятий, расположенных в районе инцидента, нет.