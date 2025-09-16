Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА

Экстренные службы Саратова приведены в полную готовность.

Источник: Комсомольская правда

В Саратовской области объявлен режим угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В отдельных районах могут быть задействованы системы оповещения. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.

«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения», — проинформировал он.

Бусаргин отметил, что все экстренные службы региона приведены в полную готовность.

Несколько часов назад в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов.

Напомним, ночью в воскресенье, 10 августа сообщалось, в результате атаки вражеских дронов в Саратовской области повреждено промышленное предприятие.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше