В Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Саратовской области объявлен режим угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В отдельных районах могут быть задействованы системы оповещения. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.
«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения», — проинформировал он.
Бусаргин отметил, что все экстренные службы региона приведены в полную готовность.
Несколько часов назад в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов.
Напомним, ночью в воскресенье, 10 августа сообщалось, в результате атаки вражеских дронов в Саратовской области повреждено промышленное предприятие.