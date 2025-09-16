Главу ЦИК Памфилову объявили в розыск на Украине

Согласно информации на сайте, она разыскивается с ноября 2024 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины и якобы участии в ведении «агрессивной войны». Имя Памфиловой с марта 2018 года также включено в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» (признан в РФ экстремистским).