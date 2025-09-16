Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главу ЦИК Памфилову объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Это следует из базы данных МВД страны.

Памфилова находится в розыске на Украине с ноября 2024 года.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Это следует из базы данных МВД страны.

Согласно информации на сайте, она разыскивается с ноября 2024 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины и якобы участии в ведении «агрессивной войны». Имя Памфиловой с марта 2018 года также включено в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» (признан в РФ экстремистским).

Ранее СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность страны. Соответствующее решение было принято управлением СБУ Тернопольской области в 2022 году. С 2021 года фамилия Фетисова также находится в базе украинского сайта «Миротворец».

СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения против российских политиков и общественных деятелей. Президент Украины Владимир Зеленский также систематически подписывает указы о санкциях против граждан РФ и лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Россией.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше