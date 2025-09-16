Организаторы заплыва в Босфоре не выходят на связь после исчезновения россиянина

Российский пловец Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва в Босфоре, организаторы которого пока не выходят на связь с его адвокатом. Об этом РИА Новости сообщил адвокат семьи Свечникова Альперен Чакмак. По его словам, иск против организаторов мероприятия находится в стадии подготовки.