Организаторы заплыва в Босфоре не выходят на связь после исчезновения россиянина

Российский пловец Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва в Босфоре, организаторы которого пока не выходят на связь с его адвокатом.

Российский пловец Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва в Босфоре, организаторы которого пока не выходят на связь с его адвокатом. Об этом РИА Новости сообщил адвокат семьи Свечникова Альперен Чакмак. По его словам, иск против организаторов мероприятия находится в стадии подготовки.

29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал в заплыве 24 августа в Стамбуле, но не финишировал. Поиски спортсмена продолжаются: прокуратура района Бейкоз создала специальную группу полицейских, привлечены водолазы, вертолёт и гидролокатор, а также запрошены записи с камер видеонаблюдения прибрежных объектов.

Пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа подтвердил, что комитет осведомлён о планах семьи подать иск к организаторам. Генеральное консульство РФ в Стамбуле поддерживает связь с турецкими властями в ходе поисков.

Организаторы заплыва выразили соболезнования и подчеркнули высокий уровень безопасности мероприятия. Однако глава организационного комитета Левент Караташ отметил, что исчезновение опытного пловца выглядит нелогичным и вызывает вопросы.

Мать же пропавшего в Босфоре пловца надеется на расширение зоны поисков.