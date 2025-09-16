Жителя Приморья, насмерть забившего знакомого шваброй, осудят спустя 11 лет

Инцидент произошёл в феврале 2014 года в городе Артёме. По версии следствия, фигурант набросился на знакомого со шваброй на почве финансовых разногласий. После 19 ударов по голове и телу избитый попал в больницу, где в итоге скончался.
Дело возбудили по части 4 статьи 111 УК — причинение тяжкого вреда, повлёкшее смерть по неосторожности. Нападавшему грозит до 15 лет колонии.
Ранее в Москве 15-летний школьник выстрелил в голову 17-летнему подростку. Раненый юноша был в критическом состоянии и экстренно госпитализирован. К счастью, врачам удалось спасти ему жизнь, и сейчас его состояние стабильно. По информации следствия, причиной внезапной ссоры стали личные неприязненные отношения между парнями.