Взрывы произошли у административных сооружений во Владивостоке

Скопление техники оперативных служб наблюдалось на въезде в поселок Щитовая в столице Приморского края, Владивостоке. Причиной этого стала серия взрывов, связанная с использованием газового оборудования. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в региональном правительства.
— По информации антитеррористической комиссии Приморского края, утром при въезде в поселок Щитовая (со стороны бухты Шамора) наблюдалось скопление пожарной и иной спецтехники экстренных служб. Причина — инцидент в районе административных сооружений с автопарковками, где в результате осмотра было установлено, что произошла серия хлопков, которые связаны с использованием газового оборудования, — сказано в Telegram-канале правительства.
Район инцидента оцепили, движение транспорта частично перекрыто. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, незначительные повреждения получили транспортные средства.
Угрозы безопасности населению нет. В настоящее время принимаются меры по обеспечению безопасности в районе инцидента.
Взрыв в жилом доме в Ангарске Иркутской области прогремел ночью 15 сентября. В результате происшествия пострадали три человека, двое из них были доставлены в больницу. По предварительным данным, хлопок произошел на первом этаже, выбив окна в квартире, но возгорания не последовало. Самостоятельно эвакуироваться из дома смогли 79 жильцов, среди них 12 детей.