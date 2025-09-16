Взрывы произошли у административных сооружений во Владивостоке

Взрыв в жилом доме в Ангарске Иркутской области прогремел ночью 15 сентября. В результате происшествия пострадали три человека, двое из них были доставлены в больницу. По предварительным данным, хлопок произошел на первом этаже, выбив окна в квартире, но возгорания не последовало. Самостоятельно эвакуироваться из дома смогли 79 жильцов, среди них 12 детей.