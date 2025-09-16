Ричмонд
Во Владивостоке задержали напавших на граждан Узбекистана

Сотрудники правоохранительных органов задержали лиц, подозреваемых в нападении на граждан Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Источник: Газета.Ру

«Агентство миграционной политики Приморья находится в контакте с правоохранительными и надзорными органами, часть подозреваемых задержана. Пострадавшие мигранты находились на территории Приморья законно», — говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края уточнили, что ведомство осуществляет контроль за ходом расследования данного инцидента.

До этого прокуратура Приморского края начала проверку информации о нападении группы подростков на прохожих вечером 13 сентября в районе улицы Хабаровской в городе Владивостоке. Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов обратился в представительство министерства иностранных дел РФ во Владивостоке и прокуратуру Приморского края с просьбой о принятии всех необходимых мер в связи с данным инцидентом.