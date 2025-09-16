Во Владивостоке задержали напавших на граждан Узбекистана

До этого прокуратура Приморского края начала проверку информации о нападении группы подростков на прохожих вечером 13 сентября в районе улицы Хабаровской в городе Владивостоке. Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов обратился в представительство министерства иностранных дел РФ во Владивостоке и прокуратуру Приморского края с просьбой о принятии всех необходимых мер в связи с данным инцидентом.