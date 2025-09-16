Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье задержаны подозреваемые в нападении на граждан Узбекистана

В Приморском крае задержаны подозреваемые в нападении на граждан Узбекистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В Приморском крае задержаны подозреваемые в нападении на граждан Узбекистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Агентство миграционной политики региона подтвердило, что уже несколько подозреваемых находятся под стражей, а ведомство продолжает сотрудничать с правоохранительными органами.

Пострадавшие мигранты находились в Приморье на законных основаниях. Прокуратура края взяла под контроль расследование инцидента, который произошёл вечером 13 сентября во Владивостоке на улице Хабаровской. По факту нападения группы подростков на прохожих было начато проверочное производство.

Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов обратился в Министерство иностранных дел РФ и прокуратуру Приморского края с просьбой обеспечить защиту граждан Узбекистана и принять необходимые меры по расследованию дела.