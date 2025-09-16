В Приморье задержаны подозреваемые в нападении на граждан Узбекистана

В Приморском крае задержаны подозреваемые в нападении на граждан Узбекистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Агентство миграционной политики региона подтвердило, что уже несколько подозреваемых находятся под стражей, а ведомство продолжает сотрудничать с правоохранительными органами.