Семья пропавшего в Босфоре российского пловца недовольна масштабами его поисков

Николай Свечников пропал 24 августа во время ежегодного межконтинентального заплыва через Босфор на дистанцию 6,5 километра. Поиски спортсмена продолжаются с первых дней, однако результатов пока нет. Организаторы заплыва перестали выходить на связь после исчезновения россиянина. В связи с чем семья Свечникова готовит иск, передает MK.RU.