Взрывы прогремели у административных зданий в Приморье: повреждены автомобили

Во Владивостоке у административных зданий с парковками рядом с поселком Щитовая прогремели взрывы. Об этом заявили в пресс-службе правительства Приморского края.
«По информации антитеррористической комиссии Приморского края, утром во вторник, 16 сентября, при въезде в поселок Щитовая (со стороны бухты Шамора) наблюдалось скопление пожарной и иной специальной техники экстренных служб», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что причиной этого стал инцидент в районе административных сооружений с автопарковками. В результате осмотра было установлено, что произошла серия взрывов, связанных с использованием газового оборудования. Комиссия отметила, что район инцидента был оцеплен, а движение транспорта частично ограничили. Пострадавших нет, однако у некоторых машин есть незначительные повреждения.
Также подчеркивается, угрозы безопасности населения отсутствуют. В районе происшествия принимают меры для защиты жителей.
