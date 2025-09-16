Взрывы прогремели у административных зданий в Приморье: повреждены автомобили

Уточняется, что причиной этого стал инцидент в районе административных сооружений с автопарковками. В результате осмотра было установлено, что произошла серия взрывов, связанных с использованием газового оборудования. Комиссия отметила, что район инцидента был оцеплен, а движение транспорта частично ограничили. Пострадавших нет, однако у некоторых машин есть незначительные повреждения.