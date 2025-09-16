Ричмонд
Взрывы прогремели у административных зданий в Приморье: повреждены автомобили

Во Владивостоке произошли взрывы из-за сбоя в работе газового оборудования.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке у административных зданий с парковками рядом с поселком Щитовая прогремели взрывы. Об этом заявили в пресс-службе правительства Приморского края.

«По информации антитеррористической комиссии Приморского края, утром во вторник, 16 сентября, при въезде в поселок Щитовая (со стороны бухты Шамора) наблюдалось скопление пожарной и иной специальной техники экстренных служб», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что причиной этого стал инцидент в районе административных сооружений с автопарковками. В результате осмотра было установлено, что произошла серия взрывов, связанных с использованием газового оборудования. Комиссия отметила, что район инцидента был оцеплен, а движение транспорта частично ограничили. Пострадавших нет, однако у некоторых машин есть незначительные повреждения.

Также подчеркивается, угрозы безопасности населения отсутствуют. В районе происшествия принимают меры для защиты жителей.

Напомним, несколько дней назад в Орловской области на железнодорожных путях прогремел взрыв. В результате инцидента были изменены маршруты движения поездов.