Напавших на мигрантов во Владивостоке задержали после скандала

Подозреваемых в нападении на граждан Узбекистана задержали во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Инцидент произошел вечером 13 сентября на улице Хабаровской. За потерпевших вступился генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов.

Виновных в избиении мигрантов нашли после обращения генконсула Узбекистана.

«Агентство миграционной политики Приморья находится в контакте с правоохранительными и надзорными органами, часть подозреваемых задержана. Пострадавшие мигранты находились на территории Приморья законно», — сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

На защиту потерпевших встал Юсуп Кабулжанов. Он написал в своем telegram-канале, что диппредставительство обратилось в МИД России и прокуратуру края с просьбой принять меры по факту нападения. Представители прокуратуры региона сообщили ТАСС, что на данный момент ведомство держит расследование на контроле и обеспечивает соблюдение прав потерпевших.

Ранее в сети появились видеозаписи, на которых видно, как неизвестные молодые люди нападают на мигрантов. На них зафиксированы моменты избиения и оскорбления таксиста и других граждан, а также использование оружия.