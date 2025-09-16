Ричмонд
В Ангарске всем пострадавшим при взрыве газа оказывают полную поддержку

Все пострадавшие обеспечены горячим питанием, одеждой и предметами первой необходимости.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске продолжают устранять последствия взрыва бытового газа, который произошел в ночь на 15 сентября в многоквартирном доме 12-го микрорайона. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лично провел внеочередное заседание комиссии по ЧС, где центральной темой стала организация всесторонней помощи пострадавшим.

Напомним, было повреждено десять квартир, есть жертвы и пострадавшие. Один человек погиб. Четверо жителей получили травмы: двое находятся в стабильном состоянии под наблюдением врачей в нейрохирургии, еще двое лечатся амбулаторно. Особое внимание уделяется поддержке тех, кто лишился крова.

— Из разрушенного подъезда были расселены 37 человек. Все они немедленно получили крышу над головой: 11 человек размещены в гостинице, остальные остановились у родственников. В дальнейшем для проживания будет предоставлен маневренный фонд муниципалитета. Все пострадавшие обеспечены горячим питанием, одеждой и предметами первой необходимости. Местная администрация организовала пункт помощи и взяла на себя обязательство помогать людям в восстановлении утраченных документов, — написал в своем телеграмм-канале глава региона.

Для оценки ущерба и дальнейшей судьбы дома начата экспертиза, которая продлится до 10 дней. После ее завершения будет принято решение о возможности ремонта или реконструкции.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мать пошла на преступление, чтобы сохранить жизнь своему ребенку.