В Ангарске всем пострадавшим при взрыве газа оказывают полную поддержку

— Из разрушенного подъезда были расселены 37 человек. Все они немедленно получили крышу над головой: 11 человек размещены в гостинице, остальные остановились у родственников. В дальнейшем для проживания будет предоставлен маневренный фонд муниципалитета. Все пострадавшие обеспечены горячим питанием, одеждой и предметами первой необходимости. Местная администрация организовала пункт помощи и взяла на себя обязательство помогать людям в восстановлении утраченных документов, — написал в своем телеграмм-канале глава региона.