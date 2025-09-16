Власти Юты будут добиваться смертной казни для убийцы Чарли Кирка

Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в Университете Юты, когда снайпер произвел единственный выстрел с крыши здания. Подозреваемого Тайлера Робинсона задержали после того, как он намекнул на свою причастность, а информация о нем поступила в полицию от члена его семьи. Ранее о задержании сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс, а президент США Дональд Трамп также прокомментировал инцидент.