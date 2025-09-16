Власти Юты будут добиваться смертной казни для убийцы Чарли Кирка

Убийце Чарли Кирка предъявят обвинение на этой неделе.
Власти штата Юта на этой неделе предъявят Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, обвинение в убийстве первой степени, предусматривающее наказание, в том числе, в виде смертной казни. Об этом заявила министр юстиции — генеральный прокурор США Пэм Бонди. В штате Юта Робинсону может грозить расстрел.
«Полагаю, что губернатор уже говорил, что они будут добиваться смертной казни, назначение которой крайне реально в Юте. У них еще есть расстрельные команды», — приводит ее слова Fox News. Бонди отметила, что обвинение будет предъявлено завтра или на этой неделе.
Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в Университете Юты, когда снайпер произвел единственный выстрел с крыши здания. Подозреваемого Тайлера Робинсона задержали после того, как он намекнул на свою причастность, а информация о нем поступила в полицию от члена его семьи. Ранее о задержании сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс, а президент США Дональд Трамп также прокомментировал инцидент.