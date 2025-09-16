Во Владивостоке произошла серия взрывов

В районе административных зданий с парковками во Владивостоке произошла серия хлопков, о пострадавших не сообщается, сообщает правительство Приморского края в своем Telegram-канале.
По информации антитеррористической комиссии региона, утром во вторник, 16 сентября, на въезде в поселок Щитовая со стороны бухты Шамора было замечено скопление пожарной и специальной техники экстренных служб. Причиной этого стал инцидент в районе административных сооружений, где, после проверки, выяснилось, что произошли хлопки, связанные с использованием газового оборудования.
В результате инцидента небольшие повреждения получили транспортные средства, пострадавших нет. В настоящее время угрозы для безопасности населения отсутствуют, а региональные службы проводят комплекс мероприятий для дальнейшей защиты и стабилизации ситуации в районе происшествия.
Ранеее в Ангарске в многоквартирном доме произошёл взрыв газовоздушной смеси. По данным ведомства, это произошло в квартире, находящейся на первом этаже.