Во Владивостоке произошла серия взрывов

По информации антитеррористической комиссии региона, утром во вторник, 16 сентября, на въезде в поселок Щитовая со стороны бухты Шамора было замечено скопление пожарной и специальной техники экстренных служб. Причиной этого стал инцидент в районе административных сооружений, где, после проверки, выяснилось, что произошли хлопки, связанные с использованием газового оборудования.