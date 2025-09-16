Суд арестовал бизнесмена по делу об убийстве Ильи Кивы: чем известен экс-депутат Рады

Илья Кива был убит в Подмосковье.
В Московской области суд постановил заключить под стражу предпринимателя Араика Амирханяна в рамках расследования уголовного дела об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщил источник, знакомый с материалами следствия.
Согласно предварительной информации, мотивом преступления стал долг в размере 30 миллионов рублей, который, по данным Mash, Кива не собирался возвращать. В 2023 году Араик Амирханян, по версии следствия, совместно с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) организовал убийство бывшего парламентария.
Тело Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря 2023 года на территории гостиничного комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Согласно одной из основных версий, экс-депутат был застрелен. Следует отметить, что после начала специальной военной операции России Кива занял оппозиционную позицию по отношению к украинским властям. В этом материале URA.RU рассказывает, кто он такой и чем известен.
Биография Ильи Кивы.
Илья Кива родился в 1977 году в Полтаве. Является внуком ветерана Второй Мировой войны, героя Советского Союза Филиппа Кивы.
Образование Кива получил в геологоразведочном техникуме, потом закончил пединститут, а затем — юридический институт. Кива трудился на предприятии «Укрсвязьмонтаж», на Донецкой железной дороге, в государственной службе автомобильных дорог, в управлении по защите прав потребителей в Полтавской области. Во время работы в управлении, в 2011 году, был арестован по подозрению во взятке. В 2013 году ему запретили занимать государственные должности на год, а также назначили штраф. Кива тогда предоставил суду справку о том, что лежал в Полтавской психиатрической больнице с травмой головы. В том же году Илья Кива стал вице-президентом Международной федерации домино.
Участие в майдане 2014 года.
Кива принимал участие в Евромайдане в Киеве в 2014 годуФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
Илья Кива был участником Майдана. С 2014 года воевал на Донбассе в качестве сотрудника милиции Украины, был одним из основателей базы «Миротворец» (признан в РФ экстремистским). В полиции дослужился до подполковника. В 2015 году он возглавил в Полтаве «Союз ветеранов АТО». Также взаимодействовал с лидерами «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).
Политическая деятельность.
В 2018 году он был выбран кандидатом в президенты Украины от Социалистической партии. Выборы были назначены на следующий год. В первом туре он набрал 0,03% голосов. В 2019 году он стал депутатом Верховной Рады. На торжественном заседании принял присягу народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В этот период Кива резко сменил риторику, стал выступать за мир на Донбассе, возобновление связей с Россией и критиковать ультраправых.
Спустя несколько месяцев с начала российской спецоперации украинский суд запретил деятельности партии, в которой состоял политик. Сам он покинул страну еще в январе 2022 года. Сначала он уехал в Испанию, затем перебрался в Москву. Также экс-депутат открыто критиковал президента страны Владимира Зеленского и киевский режим, был частым гостем на российских федеральных телеканалах.
Приговорили к 14 годам заочно.
Суд приговорил Киву к 14 годам лишения свободыФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Генпрокуратура Украины обвинила Илью Киву в государственной измене. Суд Львова 13 ноября 2023 года заочно приговорил парламентария к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он был внесен во все возможные санкционные списки. Сам Кива заявил, что намерен просить защиту и политическое убежище в России.
Скандалы, связанные с Кивой.
Илья Кива попадал во множество скандалов на Украине. Его обвиняли в содействии контрабанды на территории Донбасса, поджоге украинского канала «Интер». В апреле 2019 года было снято видео, как Кива ходил с пистолетом по вагону поезда. В том же году депутат Рады был замечен в переписке с моделью во время заседания парламента.
День гибели.
Последний пост Илья Кива опубликовал в день смерти — 6 декабря 2023 года — в своем telegram-канале около 10 утра. Он выступил с очередной критикой украинского президента Владимира Зеленского. Спустя несколько часов тело Кивы было найдено в Подмосковье. Он погиб в возрасте 46 лет.
По данным telegram-канала Mash, его могли убить из-за долга в 30 млн рублей. Чтобы не отдавать деньги, его друг Араик Амирханян слил данные и распорядок дня украинским спецслужбам. Те, в свою очередь, наняли киллера для убийства.