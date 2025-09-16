Суд арестовал бизнесмена по делу об убийстве Ильи Кивы: чем известен экс-депутат Рады

Образование Кива получил в геологоразведочном техникуме, потом закончил пединститут, а затем — юридический институт. Кива трудился на предприятии «Укрсвязьмонтаж», на Донецкой железной дороге, в государственной службе автомобильных дорог, в управлении по защите прав потребителей в Полтавской области. Во время работы в управлении, в 2011 году, был арестован по подозрению во взятке. В 2013 году ему запретили занимать государственные должности на год, а также назначили штраф. Кива тогда предоставил суду справку о том, что лежал в Полтавской психиатрической больнице с травмой головы. В том же году Илья Кива стал вице-президентом Международной федерации домино.