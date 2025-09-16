Ричмонд
Правоохранительные органы Владивостока задержали напавших на граждан Узбекистана

После нападения на граждан Узбекистана во Владивостоке, вызвавшего реакцию генконсула страны Юсупа Кабулжанова, правоохранители задержали часть подозреваемых. Об этом ТАСС проинформировала пресс-служба приморского правительства.

Источник: Life.ru

В Приморском крае начали проверку по факту случившегося. По данным региональной прокуратуры, группа подростков напала на прохожих в районе улицы Хабаровской во Владивостоке вечером 13 сентября. Кабулжанов опубликовал в своём телеграм-канале заявление об обращении в представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу.

Известно, что пострадавшие мигранты находились на территории Приморья законно. Расследование продолжается.

Ранее в Амурской области мигранта лишили гражданства за откушенное в драке ухо. По версии следствия, нападавший несколько лет назад приехал в город Свободный и собрал вокруг себя банду мигрантов, которые вымогали деньги у местных и «крышевали» бизнес. В конце 2024 года он вместе с братом устроил драку в кафе, в ходе которой покалечил противника. После конфликта обоих задержали, а теперь у лидера группировки отнимут российский паспорт.