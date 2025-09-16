Подросток, арестованный в Москве по подозрению в терроризме, жил в подвале

Подросток, которого арестовали в столице по обвинению в участии в террористической организации, жил в подвале. Это указано в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
— В судебном заседании следователь ходатайство поддержала по основаниям, изложенным в постановлении. Также она указала, что помещение, где проживает обвиняемый, является подвалом, — говорится в документах.
Несовершеннолетнего арестовали до ноября. Ему вменяют часть 2 статьи 205.5 УК России «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической». По ней подростку грозит до 20 лет тюрьмы, передает агентство.
6 сентября сообщалось, что следователи обвинили бывшую диспетчера ГБУ «Жилищник» из Москвы Татьяну Шувалову* в финансировании террористической деятельности участников группировки «Артподготовка»**.
По версии следствия, женщина переводила деньги, понимая, что они будут использованы для обеспечения незаконной деятельности группировки и совершения преступлений террористической направленности. Задержание произошло при ее попытке покинуть Россию.
*Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Признана в РФ экстремистской и запрещена.