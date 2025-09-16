В Челябинской области семейство рыбаков-браконьеров выплатит государству 1,2 млн

Жители Озерска (ЗАТО), отец и сын, осуждены за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
Все произошло 18 сентября 2023 года. Мужчины «использовали самоходное транспортное плавающее средство, иные запрещенные орудия и способы массового истребления водных биологических ресурсов».
«Своими умышленными действиями причинили водным биологическим ресурсам Российской Федерации в лице Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству ущерб на общую сумму 53 тыс. рублей», — говорится в комментарии Озерского горсуда.
Отмечается, что фигуранты вину в совершении инкриминируемого им преступления не признали.
Но на основании имеющихся в уголовном деле доказательств суд признал их виновными по части 3 статьи 256 УК РФ. Каждому назначен штраф в размере 600 тыс. рублей в доход государства.
Кроме того, суд обязал их выплатить солидарно в пользу потерпевшей стороны ущерб в размере 53 тыс. рублей.
«Используемые при совершении преступления лодочный мотор и весла конфискованы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», — утонили в пресс-службе Озерского городского суда.