Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области семейство рыбаков-браконьеров выплатит государству 1,2 млн

В Челябинской области семейство рыбаков-браконьеров выплатит государству 1,2 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Жители Озерска (ЗАТО), отец и сын, осуждены за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Все произошло 18 сентября 2023 года. Мужчины «использовали самоходное транспортное плавающее средство, иные запрещенные орудия и способы массового истребления водных биологических ресурсов».

«Своими умышленными действиями причинили водным биологическим ресурсам Российской Федерации в лице Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству ущерб на общую сумму 53 тыс. рублей», — говорится в комментарии Озерского горсуда.

Отмечается, что фигуранты вину в совершении инкриминируемого им преступления не признали.

Но на основании имеющихся в уголовном деле доказательств суд признал их виновными по части 3 статьи 256 УК РФ. Каждому назначен штраф в размере 600 тыс. рублей в доход государства.

Кроме того, суд обязал их выплатить солидарно в пользу потерпевшей стороны ущерб в размере 53 тыс. рублей.

«Используемые при совершении преступления лодочный мотор и весла конфискованы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», — утонили в пресс-службе Озерского городского суда.