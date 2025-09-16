Марочко объяснил значение освобожденного Ольговского для дальнейшего хода СВО

Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Ольговское в ходе наступательных действий. До этого российские штурмовые отряды использовали схожую тактику при операциях в Купянске и Судже, что позволило им успешно продвигаться на других направлениях фронта.