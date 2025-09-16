Напавших на граждан Узбекистана во Владивостоке задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали часть подозреваемых в нападении на граждан Узбекистана. Этот инцидент вызвал ранее реакцию генконсула страны во Владивостоке. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в правительстве Приморского края.