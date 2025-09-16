Напавших на граждан Узбекистана во Владивостоке задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали часть подозреваемых в нападении на граждан Узбекистана. Этот инцидент вызвал ранее реакцию генконсула страны во Владивостоке. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в правительстве Приморского края.
— Агентство миграционной политики Приморья находится в контакте с правоохранительными и надзорными органами, часть подозреваемых задержали. Пострадавшие мигранты находились на территории региона законно, — сообщили в пресс-службе правительства.
Прокуратура контролирует ход расследования, которое продолжается, передает ТАСС.
Министерство иностранных дел Узбекистана выразило протест после нападения на граждан страны во Владивостоке, сообщил 15 сентября генеральный консул республики Юсуп Кабулжанов.
Советник министра экологии, экс-депутат законодательной палаты Узбекистана Расул Кушербаев рассказал, что группа молодых россиян напала и оскорбила трудовых мигрантов из азиатской республики во Владивостоке. Он опубликовал три видео с конфликтами молодых людей и, предположительно, мигрантов.