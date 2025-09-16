Генпрокуратура неожиданно захотела изъять активы экс-советника Чубайса

Генеральная прокуратура России подала иск в Ленинградский районный суд с требованием вернуть в государственный бюджет компанию «Облкоммунэнерго». Как сообщает «РБК», фактический контроль над ней осуществляют бывший советник Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС» Артём Биков и его партнер Алексей Бобров.
В числе ответчиков значатся 14 физических лиц и 20 организаций. Среди них — экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, бывший глава регионального Мингосимущества Алексей Пьянков и вице-губернатор Олег Чемезов.
Проверка выявила признаки коррупции в действиях областных чиновников, а также руководства «Облкоммунэнерго» и его дочерних структур. В частности, созданная на базе компании «Корпорация СТС» стала монопольным поставщиком электричества, воды и оператором по обращению с отходами в ряде регионов, что приносило выгоду Бикову и Боброву.
По версии следствия, доступ к активам они получили через связи с высокопоставленными чиновниками. Биков с 2003 по 2005 год был советником Чубайса. «Облкоммунэнерго», как утверждается, перешло в их руки незаконным образом, а имущество «Корпорации СТС» фактически досталось им безвозмездно.
После ареста Смирнова за коррупцию в 2025 году управление холдингом перешло к Чемезову, который добивался завышенных тарифов для связанных компаний. Взамен он получил недвижимость, оформленную на супругу.
Вырученные от коммунальных услуг средства Биков и Бобров переводили в Австрию и Швейцарию, где имеют гражданство. Сейчас, по данным источников, они инвестируют в гостиничный бизнес в странах с нестабильной экономикой.
