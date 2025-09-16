Генпрокуратура неожиданно захотела изъять активы экс-советника Чубайса

По версии следствия, доступ к активам они получили через связи с высокопоставленными чиновниками. Биков с 2003 по 2005 год был советником Чубайса. «Облкоммунэнерго», как утверждается, перешло в их руки незаконным образом, а имущество «Корпорации СТС» фактически досталось им безвозмездно.