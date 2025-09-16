Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура неожиданно захотела изъять активы экс-советника Чубайса

Генеральная прокуратура России подала иск в Ленинградский районный суд с требованием вернуть в государственный бюджет компанию «Облкоммунэнерго».

Генеральная прокуратура России подала иск в Ленинградский районный суд с требованием вернуть в государственный бюджет компанию «Облкоммунэнерго». Как сообщает «РБК», фактический контроль над ней осуществляют бывший советник Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС» Артём Биков и его партнер Алексей Бобров.

В числе ответчиков значатся 14 физических лиц и 20 организаций. Среди них — экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, бывший глава регионального Мингосимущества Алексей Пьянков и вице-губернатор Олег Чемезов.

Проверка выявила признаки коррупции в действиях областных чиновников, а также руководства «Облкоммунэнерго» и его дочерних структур. В частности, созданная на базе компании «Корпорация СТС» стала монопольным поставщиком электричества, воды и оператором по обращению с отходами в ряде регионов, что приносило выгоду Бикову и Боброву.

По версии следствия, доступ к активам они получили через связи с высокопоставленными чиновниками. Биков с 2003 по 2005 год был советником Чубайса. «Облкоммунэнерго», как утверждается, перешло в их руки незаконным образом, а имущество «Корпорации СТС» фактически досталось им безвозмездно.

После ареста Смирнова за коррупцию в 2025 году управление холдингом перешло к Чемезову, который добивался завышенных тарифов для связанных компаний. Взамен он получил недвижимость, оформленную на супругу.

Вырученные от коммунальных услуг средства Биков и Бобров переводили в Австрию и Швейцарию, где имеют гражданство. Сейчас, по данным источников, они инвестируют в гостиничный бизнес в странах с нестабильной экономикой.

Читайте также: Генпрокуратура планирует изъять активы семьи экс-мэра Владивостока на ₽80 млрд.

Узнать больше по теме
Анатолий Чубайс: биография знаменитого реформатора и его судьба в 2024 году
Анатолий Чубайс прославился организаторскими способности и жесткими методами администрирования. За годы деятельности он успел побыть политиком и топ-менеджером крупнейших предприятий страны, а также провел множество важных реформ и оставил след в истории России. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше