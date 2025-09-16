Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидцы сняли, как вертолет кружит над Владивостоком сразу после взрывов

Во вторник во Владивостоке поднимали в воздух военный вертолет из-за серии взрывов. Об этом пишет Amur Mash, публикуя соответствующие кадры.

Источник: Reuters

Во вторник во Владивостоке поднимали в воздух военный вертолет из-за серии взрывов. Об этом пишет Amur Mash, публикуя соответствующие кадры.

На видеозаписи хорошо видно, как воздушное судно кружит над жилыми домами, расположенными на склонах сопки.

Напомним, сегодня утром на въезде в поселок Щитовая очевидцы заметили скопление машин экстренных служб. Район оцепили, движение транспорта частично перекрыли.

Как объяснили в правительстве Приморского края, в районе административных сооружений с автопарковками произошла «серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования».

«В результате происшествия пострадавших нет, незначительные повреждения получили транспортные средства», — уточнили власти.

Они подчеркнули, что угрозы населению нет. В районе инцидента «реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности».