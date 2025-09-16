Очевидцы сняли, как вертолет кружит над Владивостоком сразу после взрывов

Во вторник во Владивостоке поднимали в воздух военный вертолет из-за серии взрывов. Об этом пишет Amur Mash, публикуя соответствующие кадры.
На видеозаписи хорошо видно, как воздушное судно кружит над жилыми домами, расположенными на склонах сопки.
Напомним, сегодня утром на въезде в поселок Щитовая очевидцы заметили скопление машин экстренных служб. Район оцепили, движение транспорта частично перекрыли.
Как объяснили в правительстве Приморского края, в районе административных сооружений с автопарковками произошла «серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования».
«В результате происшествия пострадавших нет, незначительные повреждения получили транспортные средства», — уточнили власти.
Они подчеркнули, что угрозы населению нет. В районе инцидента «реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности».