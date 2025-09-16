В Подмосковье арестован наводчик киллера, убившего экс-нардепа Киву: кем оказался пособник СБУ

В Московской области суд арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщает РИА Новости.
«Суд в Московской области избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стажу в рамках дела об убийстве Кивы», — рассказал собеседник агентства.
Однако Амирханян уже содержится под стражей по делу о даче взятки.
Напомним, Араик Амирханян, 44-летний гражданин Армении, имевший обширные бизнес-интересы на Украине, был задержан 9 июня этого года. После того, как в Киеве бизнесмена обвинили в растрате бюджетных денег, он бежал в Россию и уже здесь вошел в ближний круг Ильи Кивы.
По версии следствия, именно Амирханян стал наводчиком киллера. Он передал заказчикам убийства информацию о месте проживания Кивы в Подмосковье. Амирханяну уже предъявили обвинение о пособничестве в убийстве. Примечательно, что на тот момент армянский бизнесмен уже находился в СИЗО по делу о крупной взятке.
Тело 46-летнего экс-депутата украинской Верховной рады Ильи Кивы было найдено в Подмосковье в среду 6 декабря 2023 года. На теле политика обнаружены огнестрельные ранения, которые и стали причиной его смерти. Киву убили в парке на территории коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа. Там расположен элитный отель, в котором жил украинский политик.
В России фигура Ильи Кивы представлялась неоднозначной. Зимой 2022-го он сбежал с Украины в Россию через Европу, попросил здесь у нас политического убежища и подал заявление на получение гражданства России. Востребованность его на российском ТВ была достаточно высокой, хотя ничем, кроме многочисленных фейков, Кива не отметился.
А в феврале прошлого года Служба безопасности Украины признала свою причастность к убийствам экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, российского военкора Владлена Татарского, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, депутата из ЛНР Олега Попова, а также других известных в России людей, которых в Киеве считают «врагами Украину».