В Подмосковье арестован наводчик киллера, убившего экс-нардепа Киву: кем оказался пособник СБУ

По версии следствия, именно Амирханян стал наводчиком киллера. Он передал заказчикам убийства информацию о месте проживания Кивы в Подмосковье. Амирханяну уже предъявили обвинение о пособничестве в убийстве. Примечательно, что на тот момент армянский бизнесмен уже находился в СИЗО по делу о крупной взятке.