Семь человек спасли при пожаре в многоэтажке на Луговой во Владивостоке

Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже. Расчеты пожарно-спасательного гарнизона прибыли по вызову менее чем через 10 минут, сообщает Главное управление МЧС России по Приморскому краю.
Из окна горящей квартиры шел густой дым, внутри горели личные вещи. Огнеборцы 2-го пожарно-спасательного отряда оперативно эвакуировали семь человек. Пятерых жильцов из квартир верхних этажей вывели с помощью спасательных устройств.
Из непосредственно горящей квартиры по трехколенной лестнице были эвакуированы взрослый и ребенок. Мальчика передали медикам для оказания помощи.
В тушении пожара, который был локализован на площади 10 квадратных метров, было задействовано 7 единиц спецтехники и 26 сотрудников МЧС. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации возгорания.