Объяснено, какое наказание грозит подозреваемому в убийстве Чарли Кирка

Подозреваемому по делу о покушении на американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка будет предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Об этом заявила министр юстиции и генеральный прокурор США Пэм Бонди. По ее словам, в штате Юта злоумышленнику может грозить смертная казнь через расстрел, поскольку подобная мера наказания там до сих пор применяется.