Объяснено, какое наказание грозит подозреваемому в убийстве Чарли Кирка

Подозреваемому по делу о покушении на американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка будет предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Об этом заявила министр юстиции и генеральный прокурор США Пэм Бонди. По ее словам, в штате Юта злоумышленнику может грозить смертная казнь через расстрел, поскольку подобная мера наказания там до сих пор применяется.
Бонди уточнила, что обвинение может быть предъявлено уже во вторник или в ближайшие дни. Также Минюст рассматривает вариант выдвижения федеральных обвинений, чтобы привлечь подозреваемого к максимально строгой ответственности.
По словам директора ФБР Кэша Пателя, задержанный признался в преступлении в личной переписке, а ранее открыто заявлял о намерении его совершить. Дополнительно на оружии, найденном на месте нападения, обнаружили его ДНК.
Чарли Кирк, известный сторонник Дональда Трампа, был смертельно ранен 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Политик выступал против военной помощи Украине, называл Владимира Зеленского «марионеткой ЦРУ» и утверждал, что Крым всегда принадлежал России.
Добавим, что подозреваемый — 22-летний Тайлер Робинсон — был задержан вечером 11 сентября. Правоохранительные органы вышли на его след благодаря наводке отца.
Читайте также: После убийства Чарли Кирка британские спецслужбы «возвели стены» для защиты Трампа.