Стрелявший в Кирка в переписке признавался, что хочет убить активиста

«Мы обнаружили текстовую переписку, где подозреваемый, в частности, заявлял, что у него есть возможность убрать Чарли Кирка, и он собирается это сделать», — сообщил Пател. Он уточнил, что эти сообщения были отправлены незадолго до происшествия.