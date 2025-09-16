Ричмонд
Стрелявший в Кирка в переписке признавался, что хочет убить активиста

Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве общественного деятеля и консервативного активиста Чарли Кирка, ранее открыто заявлял о намерении совершить это преступление. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател.

Тайлер Робинсон признавался в убийстве Чарли Кирка.

«Мы обнаружили текстовую переписку, где подозреваемый, в частности, заявлял, что у него есть возможность убрать Чарли Кирка, и он собирается это сделать», — сообщил Пател. Он уточнил, что эти сообщения были отправлены незадолго до происшествия.

В распоряжении ФБР оказались и другие материалы, указывающие на мотивы подозреваемого. В частности, Робинсон не раз выражал враждебность к политическим взглядам Кирка и обсуждал свои планы с близким кругом знакомых.

Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA, был застрелен 10 сентября на митинге в Юте. Главным подозреваемым стал 22-летний Тайлер Робинсон, который ранее не был замечен в склонности к насилию. Ранее о задержании сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс, а президент США Дональд Трамп также прокомментировал инцидент.

