Заморожены на 100 лет: тела Дальмайер и Наговициной не получается забрать

Спасатели планировали эвакуировать тело двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, погибшей при восхождении в горах Пакистана из-за камнепада. Однако после изучения ситуации они решили отказаться от операции, причины не были озвучены.
Тело Дальмайер остается в горах с июля 2025 года. Более того, биатлонистка завещала оставить его там в случае ее гибели.
Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в разговоре с aif.ru объяснил возможную причину отказа спасателей от операции и рассказал, сколько тела погибших альпинистов могут сохраняться в горах.
Цена была ниже рисков для жизни.
«Спасатели отказываются в случае, если есть риск для их жизни. Что касается эвакуации погибших, думаю, здесь была операция за деньги. Скорее всего, предложенная цена была слишком низкая, ниже, чем риск погибнуть при этой операции», — сказал Киселев.
По его мнению, эвакуация могла стоить тысячи долларов. Спасение российской альпинстки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в августе 2025 года, он также оценивал в сотни тысяч долларов.
«Сколько стоит жизнь человека или риск этой жизни лишиться? Такой риторический вопрос, да? Люди будут рисковать своей жизнью, чтобы эвакуировать тело. Это серьезная причина, чтобы отказаться от операции. Это должна быть зарплата за рискованный труд в тяжелых условиях. То есть, это однозначно тысячи долларов», — пояснил Киселев.
Тела альпинистов могут сохраняться 100 лет.
Киселев напомнил историю об обнаружении спустя 100 лет на Эвересте останков альпиниста Эндрю Ирвина, погибшего с Джорджем Мэллори во время попытки восхождения в 1924 году. Участники группы National Geographic обнаружили ботинок с человеческими останками и носком, на котором сохранились инициалы Эндрю Ирвина.
«Прошло 100 лет, а останки сохранились», — отметил Киселев.
По его словам, многое зависит от высоты, где находится тело, и от погоды.
«Вообще тело сохраняется очень хорошо, потому что это обычно выше снеговой линии, границы, выше которой снег не тает. Там очень холодно и это означает, что тело сохранится очень хорошо. Единственное, что может повредить, это ветра. Ну и, может быть, птицы, если они там есть, они тоже повреждают тело», — добавил спасатель.
Почему не эвакуировали Дальмайер.
Лаура Дальмайер трагически погибла 28 июля 2025 года в результате камнепада во время восхождения на пик Лайла в горах Каракорум. Вместе с напарницей она находилась на высоте около 5,7 тысяч метров, когда произошел инцидент. Несмотря на попытку вызвать помощь, спасти спортсменку не удалось. Её напарнице удалось выжить и привлечь внимание служб спасения.
Дальмайер заранее составила завещание, в котором выразила пожелание не подвергать опасности жизнь других людей в попытке её эвакуации. Но вопреки ее желанию спасатели пытались эвакуировать чемпионку.
Спасательная группа изучила возможность извлечения тела, однако решила отказаться от этой операции. Официально причина этого решения не озвучивается.
Почему тело Наговициной оставили в горах.
Наталью Наговицину, застрявшую в горах Киргизии 12 августа с переломом ноги, пытались эвакуировать несколько раз, но безрезультатно. Первая попытка эвакуировать женщину на военном вертолете Ми-8 была предпринята 17 августа, но из-за сложных погодных условий воздушное судно не добралось до Наговициной и совершило жёсткую посадку на высоте 4600 метров. В результате один из пилотов получил компрессионный перелом позвоночника, а один из спасателей — вывих тазобедренных суставов.
Спустя два дня, 19 августа, к Наталье отправилась группа военных спасателей Кыргызстана, а также несколько опытных альпинистов. Но они добрались лишь до высоты 6100 метров. Руководитель группы Виталий Акимов был вынужден прервать операцию из-за ухудшения здоровья.
Позже к месту, где лежит Наговицина, направили БПЛА. Но признаков жизни альпинистки дрон не обнаружил. Компания «Ак-Сай трэвел», организовавшая восхождение, признала, что спасти Наговицину не удалось.
Эксперты отмечали, что эвакуировать альпинистку удастся не раньше июля 2026 года, в период хороших погодных условий для восхождения.