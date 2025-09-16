Напавших на граждан Узбекистана задержали во Владивостоке: что известно о скандале

Во Владивостоке 13 сентября группа подростков напала на таксиста и прохожих. Пострадали, в том числе, мигранты из Узбекистана. Инцидент попал на камеру, после чего власти республики потребовали расследования. Нападение вызвал резонанс, а часть подозреваемых уже задержана. Что известно на данный момент — в сбойке URA.RU.