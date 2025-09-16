Напавших на граждан Узбекистана задержали во Владивостоке: что известно о скандале

Помимо применения физической силы к пострадавшим, подростки в нападении использовали камни и электросамокат.
Во Владивостоке 13 сентября группа подростков напала на таксиста и прохожих. Пострадали, в том числе, мигранты из Узбекистана. Инцидент попал на камеру, после чего власти республики потребовали расследования. Нападение вызвал резонанс, а часть подозреваемых уже задержана. Что известно на данный момент — в сбойке URA.RU.
Суть скандала.
Вечером 13 сентября во Владивостоке в районе улицы Хабаровской группа подростков напала сначала на таксиста, а затем на прохожих. Молодые люди применяли физическую силу, бросали камни и использовали электросамокат в качестве оружия. Помимо нападения на таксиста, подростки попытались угнать его автомобиль.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУзбекистан потребовал от РФ наказать обидчиков мигрантов во Владивостоке.
После того как мужчине удалось скрыться, группа нашла другого прохожего-мигранта и избила его. Видео инцидента опубликовал советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев. Лица нападавших на видеозаписи частично видны, при этом на одной из записей упоминается имя одного из участников.
Узбекистан потребовал разобраться.
После сообщений о нападении на, предположительно, уроженцев Бухарской области, за потерпевших вступился генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов. Он направил обращение в представительство МИД России и прокуратуру Приморского края. Власти Узбекистана настаивают на тщательном расследовании случившегося и принятии мер по обеспечению безопасности своих граждан на территории России.
Правоохранительные органы задержали часть подозреваемых.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНапавших на мигрантов во Владивостоке задержали после скандала.
Уже 16 сентября часть подозреваемых в нападении были задержаны правоохранительными органами. В пресс-службе правительства Приморского края отметили, что региональное агентство миграционной политики взаимодействует с силовыми структурами.
Уроженцы Узбекистана, получившие травмы, имели законные основания для пребывания в регионе. Прокуратура Приморья продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего и держат ход расследования на контроле.