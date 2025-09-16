Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после нападения на узбекистанцев

По данным прокуратуры Приморья, нападавшими на граждан Узбекистана во Владивостоке оказались несовершеннолетние. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Источник: Life.ru

«Прокуратура проверяет работу органов системы профилактики, а также условия жизни и воспитания детей, участвовавших в конфликте», — уточнили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности других участников конфликта и детали правонарушений. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре.

Напомним, ранее правоохранительные органы Владивостока задержали напавших на граждан Узбекистана. Генконсул страны Юсуп Кабулжанов опубликовал в своём телеграм-канале заявление об обращении в представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному инциденту. Известно, что пострадавшие мигранты находились на территории Приморья законно.