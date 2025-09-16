Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после нападения на узбекистанцев

Напомним, ранее правоохранительные органы Владивостока задержали напавших на граждан Узбекистана. Генконсул страны Юсуп Кабулжанов опубликовал в своём телеграм-канале заявление об обращении в представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному инциденту. Известно, что пострадавшие мигранты находились на территории Приморья законно.