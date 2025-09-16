Под Владивостоком произошел взрыв газа: подробности

Во Владивостоке у административных зданий с парковками рядом с поселком Щитовая произошли взрывы газового оборудования у административных сооружений с автомобильными парковками. Об этом в Telegram-канале сообщила антитеррористическая комиссия региона.
«В ходе осмотра места происшествия установлено, что произошла серия хлопков, предположительно, газового оборудования. Район инцидента был оцеплен, движение транспорта частично перекрыто», — говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет, повреждения получили лишь транспортные средства. Сейчас оперативные службы предпринимают меры по обеспечению безопасности.
Накануне, 15 сентября, в городе Ангарске произошел инцидент в многоквартирном доме, расположенном в 12 микрорайоне. По предварительным данным, на втором этаже произошел взрыв газа. Сила была настолько разрушительная, что выбило окна.
От взрыва пострадали два человека. Мужчина 40 лет госпитализирован в Ангарскую городскую больницу с компрессионным переломом позвоночника. 12-летняя девочка получила ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга, ей также оказана медицинская помощь.
21 июля в Новороссийске произошел взрыв в многоквартирном жилом доме. После хлопка загорелась кровля здания. Сообщение о пожаре на Анапском шоссе на пульт дежурного Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 15:40. Незамедлительно к указанному месту были направлены пожарные расчеты Новороссийского гарнизона.
25 июля в Саратове на ул. Блинова, 2 в результате взрыва газа обрушилась часть многоэтажного дома. Стены многоэтажки складывались на глазах у очевидцев. Конечно же, в квартирах были люди. Да, многие в этот момент были на работе, но в квартирах были школьники, у которых в разгаре каникулы, дети, пожилые люди.
В Нижнем Тагиле 1 августа из-за взрыва газа обрушились два подъезда пятиэтажного дома № 81 по улице Сибирской. Под завалами оказались люди. По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, всего пострадали 21 человек, из которых в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила госпитализировали 11 человек, в том числе пять детей.