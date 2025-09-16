Под Владивостоком произошел взрыв газа: подробности

25 июля в Саратове на ул. Блинова, 2 в результате взрыва газа обрушилась часть многоэтажного дома. Стены многоэтажки складывались на глазах у очевидцев. Конечно же, в квартирах были люди. Да, многие в этот момент были на работе, но в квартирах были школьники, у которых в разгаре каникулы, дети, пожилые люди.