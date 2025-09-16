В российском регионе ночью отразили атаку украинских дронов

Силы противовоздушной обороны России ночью отразили воздушную атаку дронов ВСУ на севере Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
Беспилотники ВСУ были сбиты в Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Чертковском и Верхнедонском районах.
В результате падения обломков дронов у хутора Солонцовский в Верхнедонском районе загорался сухостой, пожар быстро потушили.
Слюсарь отметил, что в результате атаки никто из людей не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Курске беспилотник ВСУ повредил жилой дом.
