В российском регионе ночью отразили атаку украинских дронов

Силы противовоздушной обороны России ночью отразили воздушную атаку дронов ВСУ на севере Ростовской области.

Силы противовоздушной обороны России ночью отразили воздушную атаку дронов ВСУ на севере Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники ВСУ были сбиты в Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Чертковском и Верхнедонском районах.

В результате падения обломков дронов у хутора Солонцовский в Верхнедонском районе загорался сухостой, пожар быстро потушили.

Слюсарь отметил, что в результате атаки никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Курске беспилотник ВСУ повредил жилой дом.

