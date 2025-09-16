Ричмонд
Силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в пяти районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил избранный губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районе», — написал глава региона в Telegram-канале.

В Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава. Пожар быстро потушили. Власти уточняют информацию о последствиях на земле.

В ночь с 15 на 16 сентября Курск подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате ударов Вооружённых сил Украины был повреждён угол частного дома на улице Клюквинской. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
