Минимум восемь человек погибли при ударе Израиля по жилому дому в Газе

Ранее Израильские вооруженные силы приступили к проведению масштабной наземной операции на территории сектора Газа, сопровождаемой интенсивными ударами с воздуха. Операция объявлена с целью полного уничтожения движения ХАМАС. Решение о ее начале было принято несмотря на предупреждения военных и представителей спецслужб о серьезных угрозах для жизни заложников и гражданского населения. Более подробная информация — в трансляции URA.RU.