В Челябинской области осужден наркоман, потерявший 186 свертков с запрещенным веществом

Златоустовский горсуд признал 32-летнего местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
Все произошло в апреле текущего года. Фигурант приобрел 186 полимерных свертков с мефедроном общей массой свыше 150 граммов с целью дальнейшего сбыта.
Находясь в состоянии опьянения, он потерял пакет с наркотическим веществами, так его и вычислили полицейские.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в региональной прокуратуре.