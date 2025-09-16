Ричмонд
В Челябинской области осужден наркоман, потерявший 186 свертков с запрещенным веществом

В Челябинской области осужден наркоман, потерявший 186 свертков с запрещенным веществом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Златоустовский горсуд признал 32-летнего местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Все произошло в апреле текущего года. Фигурант приобрел 186 полимерных свертков с мефедроном общей массой свыше 150 граммов с целью дальнейшего сбыта.

Находясь в состоянии опьянения, он потерял пакет с наркотическим веществами, так его и вычислили полицейские.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в региональной прокуратуре.