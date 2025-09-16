Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сибиряк ремонтировал машину на обочине, не подозревая, что через мгновение случится страшное

Суд обязал виновника ДТП в Черемхово выплатить пострадавшему 700 тысяч.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура города Черемхово помогла местному жителю получить компенсацию после тяжелого дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 2 сентября 2024 года на дороге «Верхний Булай — Лохово — Нены».

— 22-летний водитель «Тойоты Камри» Toyota Camry сбил мужчину, который ремонтировал свою машину на обочине. В аварии пострадавший получил тяжелые травмы, которые привели к инвалидности, — уточнили в прокуратуре.

Суд признал вину водителя и удовлетворил иск о компенсации морального вреда. Теперь виновник ДТП должен выплатить пострадавшему 60-летнему мужчине 700 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует, чтобы решение суда было выполнено после вступления его в законную силу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске всем пострадавшим при взрыве газа оказывают полную поддержку.