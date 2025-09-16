Сибиряк ремонтировал машину на обочине, не подозревая, что через мгновение случится страшное

Прокуратура города Черемхово помогла местному жителю получить компенсацию после тяжелого дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 2 сентября 2024 года на дороге «Верхний Булай — Лохово — Нены».
— 22-летний водитель «Тойоты Камри» Toyota Camry сбил мужчину, который ремонтировал свою машину на обочине. В аварии пострадавший получил тяжелые травмы, которые привели к инвалидности, — уточнили в прокуратуре.
Суд признал вину водителя и удовлетворил иск о компенсации морального вреда. Теперь виновник ДТП должен выплатить пострадавшему 60-летнему мужчине 700 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует, чтобы решение суда было выполнено после вступления его в законную силу.
