Сибиряк ремонтировал машину на обочине, не подозревая, что через мгновение случится страшное

Суд признал вину водителя и удовлетворил иск о компенсации морального вреда. Теперь виновник ДТП должен выплатить пострадавшему 60-летнему мужчине 700 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует, чтобы решение суда было выполнено после вступления его в законную силу.