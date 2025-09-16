Ричмонд
В Сочи объявлена опасность атаки беспилотников

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Мэр Сочи попросил жителей сохранять спокойствие на время тревоги.

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — написал Прошунин в своем telegram-канале. Он порекомендовал жителям при тревоге оставаться вдали от окон, укрываться в помещениях без окон или в комнатах с окнами, не выходящими на море.

По его словам, находящимся на улице следует спуститься в цокольные этажи, подвалы, тоннели, подземные переходы или парковки. Он также предупредил об опасности использования автомобилей в качестве укрытия и призвал не прятаться у стен многоэтажек. Мэр города попросил очевидцев не снимать работу ПВО, беспилотники, их обломки и действия экстренных служб, чтобы не мешать им. По его словам, тревога будет отменена после стабилизации обстановки в регионе.

UPD: в 06:29 по мск угроза атаки БПЛА в Сочи была отменена. Об этом сообщил Прошунин.

