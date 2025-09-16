В Сочи объявлена опасность атаки беспилотников

По его словам, находящимся на улице следует спуститься в цокольные этажи, подвалы, тоннели, подземные переходы или парковки. Он также предупредил об опасности использования автомобилей в качестве укрытия и призвал не прятаться у стен многоэтажек. Мэр города попросил очевидцев не снимать работу ПВО, беспилотники, их обломки и действия экстренных служб, чтобы не мешать им. По его словам, тревога будет отменена после стабилизации обстановки в регионе.